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الصحة الفلسطينية: باستشهاد شاب فلسطيني دهسا بمركبة اسرائيلية في عنبتا ترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية الى 759 بينم 18 امراة و 165 طفلا

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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