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صحيفة يديعوت احرونوت العبرية:حزب الله يقاتل بمئات المقاتلين فقط عند الخط الحدودي ويحتفظ بقوات اكبر في الخطوط الخلفية لمعركة طويلة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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