شاهد.. رسالة مناورات آيونز البحرية المشتركة بين طهران وموسكو ومسقط

العالم - خاص بالعالم

في حديث مباشر مع قناة العالم أعلن الأدميرال تاج ميري نطلاق فعاليات اليوم الثاني من المناورات البحرية المشتركة في مضيق هرمز، وأوضح أن المناورات تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية الحالية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة لضمان الأمن في المنطقة.

وأشار الأدميرال تاج الدين إلى أن المناورات تتضمن سيناريوهات متعددة، منها تعرض سفينة تجارية لحادث أمني في المنطقة الشرقية من المضيق، حيث تتدخل القوات البحرية والطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة وحرس الثورة الإسلامية لتقديم المساعدة، بمشاركة سفينة الجمرات والطائرات العمودية والزوارق في عمليات إطفاء الحرائق ونقل الجرحى.

وأكد الأدميرال أن المناورات تحمل شعار "محيط هندي وآمن للجميع"، وتسعى لتحقيق أهداف متعددة تشمل مواجهة التحديات الأمنية وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة المشاكل البيئية في المناطق الشمالية من المحيط الهندي القريبة من إيران.

وأضاف أن المناورات تأتي في ظل ظروف خاصة وتحديات إقليمية، مشددًا على عزم الجمهورية الإسلامية على الدفاع عن مصالحها وحماية الممرات المائية للسفن. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المناورات في نشر رسالة السلام والصداقة مع دول المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع الدول الأخرى.