لبنان/ حزب الله ينفذ وعده.. انطلاق مرحلة إيلام العدو

العالم - مراسلون

وأشار مراسل العالم في صور، الی مديات جغرافية جديدة بدأت المقاومة باستهدافها، لاسيما استهداف مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيساريا بتل أبيب، بالاضافة الی شمال وجنوب مدينة حيفا.

وأوضح مراسل العالم ان البعد الأخر من مرحلة ايلام العدو، کانت الأعيرة المختلفة من الصواريخ التي استخدمتها في ضرب الاحتلال، حيث شملت نصر-1 وفادي-2 وفادي-3 وربما فادي-4.

وبيّن مراسل العالم ان جبهات الاشتباک مع القوات البرية، کانت ايضاً احدی المواجع التي آلمتها المقاومة في جسد الاحتلال، حيث صدت قوات المقاومة أکثر من محاولة تسلل مساء أمس في منطقة الظهيرة باتجاه الاراضي اللبنانية المحررة. واعطبت قوات المقاومة أکثر من آلية ودبابة اسرائيلية کانت بمرمی صواريخها.

وأکد مراسل قناة العالم ان استهداف القوات المتسللة ايضاً هي احدی أوجه ايلام العدو، حيث اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس بمقتل أحد ضباطه برتبة لواء بالاضافة الی مقتل جنود أخرين.

وأشار مراسل العالم الی معبر العبارة الواقع بين بلدتي عديسه وبلدة کفرکلا، موضحاً ان جيش الاحتلال حاول تفخيخ العبارة التي تصل بين الاراضي الفلسطينية المحتلة والاراضي اللبنانية الا ان قوات المقاومة کانت بالمرصاد وفجرت العديد من الالغام المعدة سابقاً بهذه القوة الهندسية ما أدی الی اصابات عديدة.

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