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مصادر لبنانية: غارات تستهدف بلدات النفاخية والشهابية ومعروب وبرج رحال

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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