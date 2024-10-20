هذا هو السلاح الذي استهدف رأس الناقورة

العالم - لبنان

أما مميزات السلاح الصاروخي “M80”، فهي:

– القطر: 80 ملم

– الطول: 95 سم

– الوزن الكلي: 10 كلغ

– عدد الكريات: 4750 كرة

– شعاع القتل: 35 م

– المدى: 3.3 كلم

السلاح الصاروخي M80

وعقب نشر بطاقة السلاح صاروخي “M80″، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف موقع “رأس الناقورة” البحري التابع لـ”جيش” الاحتلال، الجمعة، بصلية من هذه الصواريخ.

وأظهرت المشاهد إطلاق الصواريخ في اتجاه الموقع عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، وتحقيق إصابات مباشرة.

استهداف موقع رأس الناقورة البحري ب M80