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وزير الخارجية الايراني: اي اعتداء على ايران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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