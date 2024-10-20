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الجهاد الاسلامي:جيش الاحتلال يواصل حصار 400 الف فلسطيني ويتعمد قتلهم ويقصف المستشفيات شمال قطاع غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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