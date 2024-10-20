انطلاق التصويت لانتخاب برلمان إقليم كردستان العراق

العالم - العراق

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقل عن 30% منهم نساء.

ووفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كردستان 2,9 مليون ناخب تقريبا.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد بدء توافد الناخبين لمراكز الاقتراع للمشاركة بانتخابات البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير، قرارا حددت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كردستان بـ 100 بدلا من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مئة نائب.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كردستان العراق.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان الخميس الماضي في رسالة مصورة على ضرورة الانتخابات التي "طال انتظارها"، مشيرا إلى أن الاقتراع "سيعيد تنشيط الديموقراطية ويضخّ أفكارا جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب".