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اعلام الاحتلال: استهداف منزل نتنياهو يدل على تغيير استراتيجية العمل لحزب الله وان رموز السلطة في "اسرائيل" باتوا ضمن الاهداف

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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