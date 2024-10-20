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مصادر لبنانية: 5 شهداء في غارات للاحتلال على بلدتي صريفا وكفر دونين في قضاء صور جنوب لبنان

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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