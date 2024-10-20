شاهد.. مجريات مناورات آيونز 2024 البحرية في شمال المحيط الهندي

العالم - مراسلون

في منطقة تتسع لـ17 ألف كيلومتر مربع بشمال المحيط الهندي دخلت المناورات البحرية الدولية المشتركة آيونز 2024 مرحلتها التكتيكية، المناورات التي تقام بمشاركة مجموعة من القوات البحرية الأعضاء والمراقبين في قمة آيونز للقوات البحرية وباستضافة الاسطول الجنوبي في بحرية إيران الإسلامية، والتي شملت تدريبات لضمان الأمن الملاحي المشترك وتعزيز الأمن الاقليمي وحماية الخطوط الدولية البحرية على مبادئ وأسس الصداقة والسلام والعمل من اجل محيط هندي هادئ وآمن.



مناورات بحرية مشتركة شاركت فيها سفن ومروحيات ومعدات بحرية مختلفة، وأهم ما فيها تدريبات تحاكي عمليات حقيقية لمواجهة القرصنة البحرية كعمليات الإنزال التي نفذتها المروحيات في ظروف مشابهة لأجواء حقيقية، تمارين مختلفة ركزت على رفع كفاءة القدرات لدى أفراد البحرية في تأمين الملاحة في المياه الإقليمية والحرة.



إذن هي مناورات تجسد مظهرا من التفاعل التآزري والتحالف الرسمي وتأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات البحرية للدول المشاركة وتكثيف التدريب من اجل أن تتمكن القوات لأداء مهامها لتأمين امن المياه الإقليمية والدولية من خلال التدريب على الأساليب والمناهج الحديثة لتوفير الأمن الجماعي المستديم وحماية خطوط الملاحة البحرية في المياه الدولية على اساس السلام والصداقة.