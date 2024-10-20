الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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مكتب اعلام الاسرى: قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 30 مواطنا من الضفة والقدس المحتلتين بينهم اسرى سابقون

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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