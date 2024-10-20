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مكتب اعلام الاسرى:قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من 11 الف و300 مواطن من الضفة والقدس منذ بدء العدوان على ابناء شعبنا

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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