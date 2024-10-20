عراقجي: المشاورات الدبلوماسية ستصل أعلى مستوى في الأيام المقبلة

العالم - ايران

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اليوم الاحد،افاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" بأن الجولة الرابعة من زياراته الاقليمية التي انطلقت يوم الأربعاء 16 تشرين الاول/أكتوبر قد اختتمت وشملت الدول الثلاث الأردن ومصر وتركيا.

وصرح عراقجي انه اثناء لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيسي مصر وتركيا عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، شرح جهود الجمهورية الإسلامية الايرانية للحد من انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا، مشيرا الى الوضع الخطير الذي تشهده المنطقة في أعقاب اشتداد أعمال الحرب واتساع نطاق جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان والإبادة الجماعية في غزة .

وتابع وزير الخارجية الايراني انه علاوة على ذلك وفي هذه اللقاءات الثلاث ،فقد تم بحث آفاق تعميق العلاقات وتطوير العلاقات الثنائية، تم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لمنع اتساع نطاق الحرب وحماية الاستقرار والأمن والمصالح الوطنية لدول المنطقة.

واوضح عراقجي انه خلال وزيارته الى تركيا ، شارك في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب القوقاز والدول المجاورة المعروفة بـ (3+3).مضيفا انه وضمن ترحيبه بالتقدم المحرز في عملية محادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، بيّن مواقف ايران التي ترتكز على ضرورة عدم تدخل الدول الأجنبية في المنطقة واحترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والحدود المعترف بها دوليا، معتبرا تجنب اللجوء الى القوة أو التهديد باستخدامها شرطا للسلام المستدام في هذه المنطقة.

واستطرد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية لافتا الى انه و على هامش هذا اللقاء تم اجراء نقاش وتبادل للآراء مع وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان، كما أجرى مشاورات مفيدة مع بعض أعضاء المجلس السياسي لحركة حماس حول القضايا المتعلقة بالتطورات في غزة.

وختم عرقجي منشوره هذا ، مشيرا الى أن المشاورات الدبلوماسية ستستمر لصالح السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة وستصل الى مستوى رفيع مع زيارة رئيس الجمهورية الى قازان في الأيام المقبلة.