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حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة ادميت بصلية صاروخية كبيرة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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