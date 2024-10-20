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جيش الاحتلال: حزب الله عاد ليحقق نجاحات في المعركة مع "اسرائيل" ومازال يحتفظ بمقاتلي وحدة الرضوان لمهام الدفاع

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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