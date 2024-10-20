الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا تجمعات لقوات الاحتلال في مستعمرات شلومي ويعرا وادميت برشقات صاروخية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :