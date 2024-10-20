الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: تم رصد 30 عملية اطلاق صواريخ عبرت من لبنان وسقوطها في الجليل الاعلى ورجال الاطفاء يعملون على اطفاء الحرائق

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :