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مصادر عبرية تفضح هدف الاحتلال من وراء العدوان على غزة ولبنان

مصادر عبرية تفضح هدف الاحتلال من وراء العدوان على غزة ولبنان
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب لا تريد وقف الحرب في غزة ولبنان قبل ما اعتبرته "تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى ضد حماس وحزب الله".

العالم-فلسطين

وأضافت المصادر نفسها أن الكيان الإسرائيلي لا يفكر في هدنة بغزة قبل تأمين حدودها من أي هجمات مستقبلية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى في غزة ولبنان، كما أنها تريد إنشاء مناطق عازلة في لبنان وغزة لتأمين حدودها".

وأشارت إلى أن "إسرائيل ستكثف حملتها العسكرية لإلحاق أكبر ضرر بحماس وحزب الله" .

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت ان "قتل الجيش الاسرائيلي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار سيفتح الأبواب لنهاية الحرب الإسرائيلية في غزة".

يذكر أن موقع "واللا" العبري كشف قبل يومين أن كبار مسؤولي حزب "الليكود" الإسرائيلي يعتزمون عقد مؤتمر لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة، معتبرين أن "غزة لهم إلى الأبد".

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