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اعلام الاحتلال: اندلاع حريق كبير في احد اماكن سقوط الصواريخ في منطقة صفد

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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