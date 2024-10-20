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حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكفعام بصلية صاروخية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

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