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القسام تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال في منطقة الفالوجا بشمال قطاع غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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