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حزب الله يقصف روش بينا شرق مدينة صفد المحتلة بالصواريخ

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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