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متحدث الخارجية الإيرانية يؤكد ان استهداف الاحتلال للإيرانية معصومة كرباسي وزوجها رضا عواضة في لبنان جريمة حرب وأن طهران تتابع الموضوع

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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