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الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ويبحث الجانبان التطورات الراهنة الخطيرة التي تواجه المنطقة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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