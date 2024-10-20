الخارجية الإيرانية تدين بشدة جريمة الاحتلال باغتيال معصومة كرباسي وزوجها

العالم – إيران

وأدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة جريمة الكيان الصهيوني الجديدة المتمثلة في الاغتيال الوحشي للسيدة الإيرانية وأم لخمسة أطفال السيدة معصومة كرباسي وزوجها اللبناني د.رضا عواضة وباستشهاد هذين الزوجين الكريمين، حيث تقدمت بالتهنئة والتعزية إلى أسرتهما الكريمة وإلى الشعبين الكريمين.

وفي إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم نشره حول اغتيال هذه المرأة الإيرانية وزوجها في مكان مدني وشارع مزدحم، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء الذي قام به الكيان الصهيوني بأنه مثال كامل للإرهاب وجريمة حرب في نفس الوقت، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لمتابعة القضية ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه.

وأشاد بقائي بالمكانة المشرفة لهذه الأم العزيزة التي يعتبر سجلها العلمي والبحثي واهتمامها بمجال الدعم الإعلامي للمقاومة دليلا على ثقافتها، معتبرا وحشية الكيان الإسرائيلي في اغتيالها دليلا آخر على مدى نضالها وكراهية هذا الكيان المتأصلة لإيران والإيرانيين، وطالب السلطات الحقوقية بعدم الصمت أمام هذا القتل التعسفي الذي يعد جزءا من جرائم الإبادة الجماعية والقتل في فلسطين المحتلة و ولبنان.