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إنتهاء مناورات "آيونز 2024" البحرية الإيرانية الروسية العمانية

إنتهاء مناورات
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

إنتهت مناورات "أيونز 2024" البحرية المشتركة باستعراض بحري اجرته القطع السطحية المشاركة من امام مدمرة "جماران" الايرانية.

العالم إيران

وقال المتحدث باسم المناورة العميد بحري مصطفى تاج الديني ان مناورات أيونز 2024 البحرية الهجينة (المستركة) للقوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي، قد انتهت مع اجراء الوحدات المشاركة فيها، استعراضا من امام مدمرة "جماران" الايرانية في منطقة شمال المحيط الهندي.

وحضرت الاستعراض البحري جميع القطع البحرية المشاركة في المناورة من القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية والقوات البحرية لكل من روسيا وسلطنة عمان.

وشاركت في هذا الاستعراض، القطع البحرية للجيش الايراني وحرس الثورة، بما فيها مدمرتا جماران وألبرز والبوارج القاذفة وكذلك القطعتان البحريتان الشهيد سليماني وألماس ومن سلطة عمان القطعة البحرية "مبشر" ومن روسيا قطعة "مركوري" البحرية.

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