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 المشهد اليمني

توعّد يمني بمواصلة المسار التصعيدي للعمليات العسكرية 

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أوضح السفير عبدالاله حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن، أن خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد على المسار الذي اتخذته اليمن منذ بدء معركة طوفان الاقصى في7 اكتوبر منذ عام بأكمله، وهو الإستمرار في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والإستمرار في فرض الحصار على البحر الاحمر، والحصار على كل ما يرد الى العدوان الصهيوني.

العالم المشهد اليمني

ولفت السفير حجر إلى إتخاذ إجراءات سيكون لها أثر وصدى في مراحل مستقبلية منوها أن السيد عبد الملك الحوثي أكد على ان استشهاد المجاهد يحيى السنوار لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وقوة واستبسالا في ميادين الجهاد، وهذا يعكسه إخواننا المجاهدين والمقاتلين من حماس في داخل غزة والمناطق العربية الفلسطينية المحتلة ويعكس ايضا التصاعد الكبير في الأهداف التي يستهدفها الطيران المسيّر وكذلك الصواريخ البالستية.

وأشار السفير حجر إلى أن السيد عبد الملك الحوثي يعتمد على القوات التي لا تزال تطوّر نفسها يوما بعد يوم، وتلحق بالكيان الصهيوني خسائر كبيرة ولعل استهداف حيفا ما يسمى بـ"تل ابيب" بصواريخ وطيران مسير هو إنذار فقط، ونحن الآن في المرحلة الخامسة وهناك مراحل قادمة ومفاجآت لا تحسب لأحد".

وكانت قد توعدت القيادات اليمنية السياسية والعسكرية خلال الأيام الأخيرة بمواصلة المسار التصعيدي في العمليات العسكرية في البحار، وكذلك بالقصف بالصواريخ والمسيرات في عمق فلسطين المحتلة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وتشدد الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية على الاستمرار بجبهة إسناد فلسطين ولبنان، في وقت تتواصل العمليات العسكرية البحرية والبرية للجيش اليمني ضد الكيان الإسرائيلي.

إلى ذلك نعى قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد يحيى السنوار، مشيرا الى أن تضحيات الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء لن تضيع أبدا،

وشدد السيد الحوثي على مواصلة مسار جبهة اليمن التصعيدي في العمليات العسكرية الجهادية، وأن اليمن لن يتخلى عن نصرة الشعب الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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