قلق صهيوني من قدرة حزب الله بعد وصول مسيّرته لمنزل نتنياهو

العالم – العين الإسرائيلية

كما يتطرق البرنامج إلى معادلة إيلام العدو عبر وصول الصواريخ والمسيرات الى العمق الاسرائيلي المحتل كانت المحاور التي ركز عليها المحللون والخبراء في الإعلام العبري.

وناقش برنامج"العين الإسرائيلية" موضوع الطائرة المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو في قيساريا والتي لا تزال تثير الكثير من التداعيات الداخلية في الكيان الإسرائيلي لجهة الرسائل التي وجهها حزب الله للإحتلال وقادته، وأيضا لجهة الفشل الإستخباري الإسرائيلي للتصدي لهذه المسيّرة بالاساس، وقد ركز في هذا الاطار الإعلام العبري على ان تهديد حزب الله على الكيان بات فعليا جداً.

وحول الرسائل التي بعثها حزب الله للكيان الإسرائيلي في هذا التوقيت وتحديدا لبنيامين نتنياهو وذلك من خلال استهدافه بالمسيرة التي اطلقها باتجاه منزله في قيساريا أكد الأكاديمي والباحث السياسي د. وسام إسماعيل أن هذا الفعل هو تطبيق لما اعلنه سماحة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بمعادلة إيلام العدو، والبارحة كان هناك بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية تحدثت عن انه:" اليوم فهمنا ماذا كان يقصد حزب الله من وراء ما قاله الشيخ نعيم"، واليوم نتحدث عن حزب الله جريء، وحزب الله بدون ضوابط، حزب الله مصر على ان يستهدف قادة إسرائيليين وهو بدأ برأس الهرم هذا اولا".

وقال اسماعيل:" نحن نتحدث اليوم عن حزب الله يملك داتا استخباراتية قوية جدا، حيث أنه في الأيام الأولى استهدف قاعدة نتانيا، في لحظه يمكن أن نقول أنها مميزة حيث حصل على معلومات استخباراتية بوجود لواء غولاني أو جزء من لواء غولاني في المكان، فاستهدفه بمسيرة وأوقعت هذا العدد من القتلى والجرحى.

ولفت اسماعيل إلى أنه فيما يتعلق بقيساريا فالأمر يتعلق بمسيّرة استهدفت منزل نتنياهو، وهذا الامر يدل على معلومات إستخباراتية وعلى قدرة تقنية فاليوم الاسرائيلي يلعب بالـ"جي بي إس" العالمي ويلعب بمنظومات من خلال منظومة الدفاع الجوي بموضوع التشويش، حيث استطاع حزب الله ان يخرق كل هذه الدفاعات التقنية والعسكرية ويصل الى هذا المنزل ليقول للكيان الاسرائيلي أن المرحلة الجديدة معناها أنها دون ضوابط، ودون خطوط حمراء واننا مصرون على إغتيال قادة سياسيين وأمنيين، وهذا يؤشر على مرحلة يمكن القول فيها على أن التصعيد مختلف تماما عن المرحلة السابقة.

وبحث البرنامج في موضوع أن المسيّرة التي وصلت لمنزل نتنياهو في قيساريا لم تكن هي الوحيدة التي أثارت الرعب داخل الكيان، بل كل مناطق الشمال الفلسطيني المحتل، وصولا لضاحية تل أبيب التي تتعرض للصليات الصاروخية المكثفة وأيضا المسيرات الإنقضاضية وهو ما أشار إليه أحد المراسلين العسكريين في هذا الإعلام العبري.

وناقش البرنامج فيما يتعلق في الحرب على لبنان ماذا يريد بنيامين نتنياهو أن يحقق؟ وهو سؤال بدأ يطرح على لسان المحللين في الإعلام العبري وذلك في ظل المواجهات العنيفة التي تجري مع حزب الله والكمائن التي توقع جنود العدو الذين يحاولون التسلل داخل الأراضي فيها فضلا عن الرشقات الصاروخية المكثفة التي تطلقها المقاومة في العمق الاسرائيلي في اطار معادلة إيلام هذا العدو.

كما تطرق البرنامج الى الصليات الصاروخية المكثفة التي يطلقها حزب الله في العمق الاسرائيلي وتطال بشكل كبير المستوطنات الشمالية والتي تثير قلق الخبراء الصهاينة الذين يرون أنها تؤدي إلى خسائر كبيرة في ظل توسع دائرة النزوح بجانب المستوطنين وإنكسار هدف نتنياهو بإعادة مستوطنين الشمال الى مستوطناتهم.

ضيف البرنامج:

الأكاديمي والباحث السياسي د. وسام إسماعيل

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