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حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال في شرق بلدة مركبا بالصواريخ

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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