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الاعلام العبري: تجدد دوي صفارات الانذار في حيفا خشية تسلل طائرة مسيرة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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