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الاعلام العبري: أنباء أولية عن إنفجار طائرة مسيرة جنوب غرب حيفا

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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