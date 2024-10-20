الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي شرق العفولة خشية تسلل طائرة مسيرة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :