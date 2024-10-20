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السفارة الإيرانية في لبنان تدين بشدة استهداف الاحتلال للسيدة كرباسي وزوجها

السفارة الإيرانية في لبنان تدين بشدة استهداف الاحتلال للسيدة كرباسي وزوجها
الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان استشهاد إحدى السيدات الإيرانيات المقيمات في لبنان، وتدعى «معصومة كرباسي»، مع زوجها نتيجة للهجوم الوحشي بالطائرات المسيرة الذي شنه الكيان الصهيوني.

العالم إيران

وأصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بياناً بشأن استشهاد سيدة إيرانية في لبنان نتيجة هجمات الكيان الصهيوني، وجاء فيه: "بكل أسف نبلغ أبناء وطننا الأعزاء بأنه نتيجة للهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني يوم السبت 19 من شهر أكتوبر، استشهدت إحدى السيدات الإيرانيات المقيمات في لبنان، السيدة «معصومة كرباسي»، مع زوجها في هجوم على مكان عام في منطقة جونية بلبنان."

وأضاف البيان: "تتقدم سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت بخالص التهاني والتعازي إلى أبناء وأقارب هذه الشهيدة، وتدين بشدة هذا العمل الوحشي من قبل الصهاينة الذين يستهدفون المدنيين الأبرياء.. كما تدعو السفارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية، عاجلة وفعالة، لحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون باستمرار لتهديد آلة الحرب الصهيونية."

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