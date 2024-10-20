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الاعلام العبري: 15 طاقم إطفاء و6 طائرات تسعى لإخماد النيران في صفد جراء القصف اللبناني

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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