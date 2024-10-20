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خارجية الاحتلال تتوعد باتخذا اجراءات ضد الرئيس الفرنسي لمنعه شركات الكيان من المشاركة في معرض للتجارة البحرية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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