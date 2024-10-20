الاحتلال يوسع دائرة النار.. 7 مجازر الشهداء والجرحى

العالم - فلسطين

وفي اليوم الـ380 من العدوان على غزة، قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 84 شهيدا و160 مصابا خلال 24 ساعة، مضيفة أن العشرات لا يزالون تحت الأنقاض.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها في شمال القطاع، عبر قصف وحرق مناطق سكنية كاملة في مخيم وبلدة جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

كما يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول الطعام والمياه والدواء إلى عشرات آلاف الفلسطينيين المحاصرين داخل هذه المناطق، وذلك لليوم الـ16 على التوالي.

وقد ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة استشهد فيها أكثر من 80 فلسطينيا إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، وارتكب مجزرة أخرى في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.