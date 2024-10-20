الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس تقصف تجمعا لجنود الاحتلال في محور نتساريم وعند الادارة المدنية بشرق مخيم جباليا

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :