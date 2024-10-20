أبو عبيدة: عملية البحر الأحمر عززت أفاق الجبهة الأردنية الواعدة

العالم - الأردن

وأضاف أبو عبيدة في تصريح خاص بموقع القسام الإلكتروني: “الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجاً ملهماً لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة”.

وتسلل الشهيدان الأردنيان عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واشتبكا مع جنود الاحتلال قرب منطقة “عين جدي” في البحر الميت، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح.

وعملية البحر الميت تعد العملية الثانية التي ينفذها أبطال الأردن، وسبقهما الشهيد ماهر الجازي منفذ عمليّة إطلاق النار في معبر الكرامة والتي قتل فيها ثلاثة جنود صهاينة بتاريخ 8 سبتمبر 2024م.

وقد حصل الموقع الالكتروني لكتائب القسام على صور حصرية قام الشهيدان بالتقاطهما لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع لموقع التنفيذ.