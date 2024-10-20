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الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: ندين مشاركة قنوات فضائية عربية في تبني وبث روايات مشبوهة تخدم العدو وتشيطن المقاومة وحاضنتها

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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