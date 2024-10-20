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حزب الله يقصف تجمعين لقوات الاحتلال في شرق بلدة مركبا ومرتفع القلع في بليدا بالصواريخ

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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