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الخارجية الايرانية تستدعي سفير المجر في طهران وتسلمه مذكرة احتجاج على البيان الذي أصدره الاجتماع الأوروبي المشترك مع دول مجلس التعاون

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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