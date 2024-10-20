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حزب الله يقصف قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية) غرب بحيرة طبريا بصلية صاروخية

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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