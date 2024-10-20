ايران تستدعي سفير المجر للاحتجاج على موقف الاتحاد الاوروبي غير المدروس

العالم – إيران

وقد استدعي السفير المجري لدى طهران غيولا بتو إلى الخارجية الإيرانية لتبيلغه احتجاج ايران الشديد على الحالات آنفة الذكر.

وشدد المدير العام لغرب أوروبا خلال اللقاء على ضرورة تبعية كافة الدول بما فيها دول الاتحاد الاوروبي لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبدأ احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول، منددا بقوة بالدعم غير اللائق للاتحاد الاوروبي لبعض المزاعم الواهية وغير القانونية ضد وحدة أراضي إيران.

وأكد سيادة إيران على جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى باعتبار ذلك حقيقة تاريخية وحقوقية، معتبرا أن الموقف المنحاز وغير الصائب للاتحاد الاوروبي في هذا المجال غير مدروس وغير مسؤول ويفتقر لأي قيمة حقوقية مطالبا بتجنب تكرار ذلك وإصلاحه على الفور.

أما السفير المجري لدى البلاد، فقد أعلن في اللقاء أنه سينقل الموضوع إلى سلطات الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن.