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الاعلام العبري: مقتل قائد اللواء 401 المدرع في حدث أمني صعب بقطاع غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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