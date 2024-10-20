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اللواء 401 يضم 4 كتائب هي 9 و 46 و 52 و 601 وشارك في اجتياح غزة

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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