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القسام تمكنت من قتل قائد اللواء 401 بعد 4 أشهر فقط من توليه منصبه

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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