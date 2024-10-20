مقتل قائد اللواء 401 الإسرائيلي في كمين للمقاومة بغزة

العالم- فلسطين

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس دالية الكرمل تأكيده مقتل قائد اللواء401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد اللواء المذكور هو العقيد إحسان دكسة، مشيرة إلى أنه هو العقيد السادس الذي يسقط منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن حدث أمني خطير في قطاع غزة، قبل أن تؤكد لاحقا مقتل العقيد دكسة، مشيرة إلى أن دبابته ودبابة أخرى تعرضتا لتفجير عبوة في جباليا مما تسبب في مقتله.

ويعتبر العقيد دكسة يعتبر أهم شخصية عسكرية إسرائيلية تقتل من بداية طوفان الأقصى لعدة أسباب، أبرزها أنه أرفع رتبة عسكرية برتبة عقيد، حيث يقود لواء 401 المدرع الذي يبتع للفرقة 162 التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، وهو أهم لواء نخبوي مدرع في جيش الاحتلال ويعرف بـ"أعقاب الفولاذ".

ويعتبر "أعقاب الفولاذ" أحد 3 ألوية يتكون منها سلاح المدرعات الإسرائيلي، ويتبع فرقة المدرعات 162، ويمثل أقوى أولويتها، وينضوي تحت إدارة القيادة الجنوبية، وهو من أبرز الفرق العسكرية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال بالمعارك الميدانية، نظرا لامتلاكه الدروع وامتيازه بالقوة والقدرة على الحركة.