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"23 منهم على حدود لبنان"..

الاحتلال يقر بإصابة 26 جندياً خلال ساعات

الاحتلال يقر بإصابة 26 جندياً خلال ساعات
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 26 جندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمهم في الاشتباكات عند الحدود مع لبنان.

العالم - الاحتلال

وقالت إنّ 23 جندياً من بين الجنود الـ26 الجرحى أصيبوا عند الحدود مع لبنان، فيما أصيب 3 في غزة.

هذا وتستمر المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، برفع وتيرة نيرانها تجاه شمالي فلسطين المحتلة، وتحديداً نحو حيفا وصفد، بالتزامن مع استهدافها تجمعات جنود الاحتلال والمستوطنات عند الحافة الأمامية جنوبي البلاد.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة.

وقبل يومين، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة من دون طيار لحزب الله ضربت، تجمّعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود مع جنوب لبنان، في حادثة وصفتها بـ"الصعبة"، ما أسفر عن إصابة 31 جندياً.

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان قبل أيام، الانتقال إلى "مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة".

ورصد مجاهدو المقاومة الإسلامية، حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء عمليته البرية،بنحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود، إضافة إلى تدمير 20 دبابة "ميركافا".

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